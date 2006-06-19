ЧМ-2006. Данные букмекеров: украинцы смело ставят на Украину

С уверенностью можно сказать: несмотря ни на что, большинство украинцев верят в сегодняшнюю победу сборной Украины над командой Саудовской Аравии.



Основанием для такого утверждения могут служить данные, которые «Главреду» сообщил генеральный директор букмекерской конторы «Фаворит» Валерий Матюха. По его словам, коэффициент на победу нашей команды сейчас составляет 1.35. Это означает, что сборная Украины – для наших граждан – в сегодняшнем матче с саудовцами является является явным фаворитом (т.е., если игрок делает ставку, например, в 100 гривень, то, в случае подтверждения его прогноза, он получает 135 гривень).



Что касается прогнозов на чемпионство, то большинство наших соотечественников фаворитами мундиаля видят:



1. Бразилию

2. Англию

3. Аргентину

4. Германию