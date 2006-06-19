ЧМ-2006. За сборной Украины следит Бен Ладен

Террорист номер один Усама Бен-Ладен следит за проходящими в Германии матчами чемпионата мира по футболу и болеет за своих соотечественников - сборную Саудовской Аравии. Как сообщает РТР-спортсо ссылкой на один из арабских телеканалов, Бен-Ладен верит в возможность выхода аравийцев из группы.



В частности отмечается, что объявленный в розыск террорист остался доволен тем, как его команда сыграла со сборной Туниса и считает, что аравийцам вполне по силам выйти из группы и продолжить борьбу за Кубок мира в плей-офф. Напомним, что, помимо Туниса, сборная Саудовской Аравии борется за первые две строчки в группе Н с командами Испании и Украины. Бен-Ладен давно замечен в любви к футболу. Известно, что он болеет за лондонский "Арсенал" и в середине 90-х старался посещать матчи любимого клуба.