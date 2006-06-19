ЧМ-2006. Бразильский форвард Фред попался на краже

Нападающему сборной Бразилии по футболу Фреду не удалось украсть мяч, которым он забил свой первый гол на чемпионатах мира.



В воскресенье в матче против австралийцев игрок французского "Лиона" вышел на замену на поле на 87-й минуте встречи и через три минуты забил гол, доведя общий счет встречи до 2:0. Эта победа позволила бразильцам набрать 6 очков в группе и досрочно выйти в 1/8 финала.



Форвард, который до этого никогда не выступал на чемпионатах мира, очень радовался голу, а после встречи тихонько взял мяч и удалился с ним в раздевалку мюнхенского стадиона. "Я хотел сохранить мяч, и подарить своему отцу", - цитирует Фреда ИТАР-ТАСС. Однако представители ФИФА, обслуживавшие встречу, попросили игрока вернуть мяч. Фред расстроен таким поворотом дела, но не теряет надежды сделать своему отцу подарок. "Надеюсь, мне достанут мяч, и я попрошу всех игроков сборной на нем расписаться", - сообщил футболист.