Австралия хочет заполучить ЧМ-2014 по футболу

Премьер-министр Австралии Джон Ховард поддерживает идею провести ЧМ-2014 в Австралии, сообщает Australian Financial Review.



«Нет таких мировых событий, которых мы не могли бы организовать на высочайшем уровне. Мы доказали это на Олимпиадах в Мельбурне в 1956 году и в Сиднее в 2000 году, снова в Мельбурне на Играх Британского Содружества и невероятно успешным чемпионатом мира по регби», - заявил он в интервью радиостанции АВС.



Ранее идею провести ЧМ-2014 в Австралии в письме на имя премьер-министра озвучил премьер штата Южная Австралия Майк Рэнн, а теперь это предложение получило поддержку на самом высоком уровне, передает «Советский Спорт». Официальное выдвижение заявки на проведение ЧМ произойдет позднее. Напомним, что ЧМ-2010 пройдет в ЮАР, а ФИФА собирается придерживаться принципа ротации континентов-организаторов.