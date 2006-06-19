ЧМ-2006. Того - Швейцария. Стартовые составы

Готовятся к выходу на поле стадиона Дортмунда сборные Того и Швейцарии, представляющие группу G чемпионата мира по футболу.



Составы команд.



Того: Косси Агасса (16), Даре Нибомбе (2), Масса Мессо Чангай (5), Туре Ассимиу (23), Куами Акбох (8), Томас Доссеви (9), Шериф Туре Мамам (10), Алексис Ромао (15), Эммануэль Адебайор (4), Ричмонд Форсон (13), Абдель-Кадер Кугбаджа (17).



Швейцария: Паскаль Цюгербюлер (1), Людовик Магнин (3), Филипп Сендерос (4), Патрик Мюллер (20), Филипп Деген (23), Йоган Фогель (6), Рикардо Кабанас (7), Рафаэль Вики (8), Транквило Барнето (16), Александр Фрай (9), Даниэль Гигакс (10).