Поединок Тейлор – Райт завершился вничью

Вчера на ринге состоялась встреча между Джерменом Тейлором и Рональдом Райтом. Весь поединок за титул абсолютного чемпиона мира в среднем весе между его обладателем Тейлором и претендентом Райтом прошел в равной борьбе с переменным успехом. В первой половине боя Тейлор сосредоточился на сильных одиночных ударах с обеих рук, которыми пытался сбить защиту противника, а Райт блокировал большинство его ударов и в свою очередь атаковал. Обоим боксерам удавалось проводить удачные комбинации и одиночные удары, в целом у Райта проходило больше ударов, хотя удары Тейлора выглядели тяжелее, передает AllBoxing.Ru

Во второй половине темп боя несколько замедлился, хотя рисунок поединка сохранился — Райт больше шел вперед на среднюю и ближнюю дистанцию, где он имел явное преимущество, а Тейлор пытался действовать с дальней дистанции, и несколько раз ему удалось заметно потрясти противника. Заключительные раунды также прошли в равной борьбе и после окончания поединка судьи выставили равный счет — 115-113 в пользу Тейлора, 115-113 в пользу Райта, а третий судья дал ничью 114-114.