ЧМ-2006. Саудовская Аравия - Украина. Стартовые составы

Готовятся к выходу на поле стадиона Гамбурга сборные Саудовской Аравии и Украины, представляющие группу Н чемпионата мира по футболу.



Составы команд.



Саудовская Аравия: Мабрук Зайед (21), Ахмед Аль-Духи (2), Реда Такар (3), Хамад Аль-Монташари (4), Хуссейн Абдул Гани (13), Омар Аль-Гамди (6), Моххамед Амин (7), Моххамед Нур (8), Сауд Карири (14), Халед Азиз (16), Яссер Аль-Катани (20).



Украина: Александр Шовковский (1), Андрей Несмачный (2), Андрей Русол (6), Вячеслав Свидерский (22), Анатолий Тимощук (4), Олег Шелаев (8), Олег Гусев (9), Сергей Ребров (11), Максим Калиниченко (19), Андрей Шевченко (7), Андрей Воронин (10).



Главный арбитр матча: Грем Пол (Англия).