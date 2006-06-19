Физикелла рассчитывает на победу в Канаде

Трасса в Монреале для Джанкарло Физикеллы более удачная по сравнению с другими – здесь итальянец финишировал на подиуме четыре раза. Правда, в последний раз это было в 2000 году в составе Benetton, пишет «Мир Формулы-1»

Физикелла оптимистически настроен перед предстоящим Гран-при Канады: «Я четыре раза поднимался на подиум в Канаде, дважды на третью ступеньку и дважды на вторую. Пришло время сделать шаг на первую ступеньку! Думаю, мы будем сильны в Канаде и сможем побороться за победу. Конечно, необходимо чисто провести весь уик-энд и избежать проблемы во время практики и квалификации. Если все пройдет гладко, то я смогу в пятый раз подняться на подиум и, возможно, на высшую ступеньку».