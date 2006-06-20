ЧМ-2006. Испания «сделала» Тунис

Завершался второй тур чемпионата мира по футболу. День завершали сборные Испании и Туниса, представляющие группу Н.



Африканской команде удалось произвести маленькую сенсацию – они первыми открыли счет. Это сделал Мнари. С тем и ушли на перерыв. Но во втором тайме все стало на свои места. В итоге, испанцы выиграли – 3:0.

К слову, испанский игрок Фернандо Торрес возглавил список лучших бомбардиров турнира - на его счету три мяча.

Испания - Тунис - 3:1 (0:1)

Голы: Рауль, 71. Фернандо Торрес, 76, 90, с пенальти - Мнари, 8