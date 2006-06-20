ЧМ-2006. Ющенко поздравил нашу сборную с победой

Президент Украины Виктор Ющенко поздравил футбольную сборную Украины с победой в матче со сборной Саудовской Аравии со счетом 4:0 на Чемпионате мира по футболу. Об этом, как передает радио «Свобода», сообщила пресс-секретарь главы государства Ирина Геращенко.



По ее словам, после матча Президент позвонил по телефону тренеру сборной Олегу Блохину и от лица миллионов украинских болельщиков поздравил футболистов с победой и поблагодарил за игру.



Напомним, что в предыдущем матче Украина уступила Испании со счетом 0:4. Сейчас украинская сборная занимает второе место в своей группе.