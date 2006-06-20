ЧМ-2006. Калиниченко: Мы сможем выиграть у Туниса

Полузащитник сборной Украины Максим Калиниченко, признанный лучшим игроком матча против Саудовской Аравии заявил, что он гордится быть частью такой команды, сообщает официальный сайт ЧМ.



"Я не хочу говорить о своей роли в этом матче. У нас играла вся команда, и я очень горд быть ее частью, это честь для меня. Я рад получить награду лучшему игроку, но для меня это всего лишь доказательство того, что сборная Украины играла намного лучше, - сказал Калиниченко. - Я думаю, мы сможем выиграть у Туниса и продолжить наше выступление на турнире. После матча важно говорить не только об игроках, которые забивали голы. Мы едины, и вся команда заслужила победу. Нам удалось сбалансировать игру после поражения от испанцев и вернуться на первые позиции в группе", передает «Спорт Экспресс».