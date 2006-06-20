ЧМ-2006. Шевченко: Мы являемся хорошей средней командой

После матча форвард сборной Украины Андрей Шевченко ответил на вопросы журналистов.



В частности, корреспонденту «Советского Спорта»…



– Что стало главной причиной разгрома Саудовской Аравии?



– Быстрый гол. Вы же сами видите, насколько тяжелые на этом чемпионате матчи. Быстрый гол дает не только уверенность в своих силах, но и свободные зоны на половине поля соперника. В первой игре этим воспользовалась Испания, во втором – уже мы.



– Вы не думаете, что Саудовская Аравия – просто команда не уровня чемпионата мира?



– Не стал бы так говорить по результату одной игры. Тем более что в первом туре наш соперник показал неплохой футбол и добился ничьей с Тунисом.



– Вы после первого матча коротко подстриглись. На фарт?



– Нет. Просто решил все старое оставить позади. Вступаем в новую жизнь!



– Кажется, вы на пути к своей лучшей форме. Когда мы увидим прежнего Шевченко?



– Вот именно – на пути. Я не играю на сто процентов возможностей и сам это чувствую. Но все же до своего оптимального состояния я еще далек…



– Игра Максима Калиниченко стала откровением?



– Нет, с его-то талантом! Он сыграл здорово, забил гол, помог команде. Но это ни в коем случае не сюрприз для меня. Тренеры ведь ему доверяли и доверяют, а Максим постоянно выходил на поле в товарищеских матчах накануне этого чемпионата.



– С его передачи вы забили свой гол, а в конце, выйдя один на один, сами ему ассистировали. Вернули долг?



– Нет, это здесь ни при чем. Максим находился в лучшей позиции, а мне мешали защитники – можно было и не забить.



– Украина с начала крупно проиграла, потом столь же крупно победила. Чего ждать от команды в последнем туре группового этапа?



– Думаю, хорошего футбола. Для нас сегодняшний матч был чем-то большим, чем просто игра. Уверен, нечто подобное случится и в третьем туре.



– А чего вообще ждать от Украины на этом чемпионате?



– Для хорошей средней команды, коей мы сегодня и являемся, главное – удачно начать игру. Если будем это делать так, как сегодня, агрессивно и результативно, у нас хорошие шансы на то, чтобы выйти из группы. Не надо очень сильно витать в облаках – у нас есть хорошие качества, за счет которых мы побеждаем. Поэтому как бы мы ни сыграли – 4:0 или 0:4, – нам надо придерживаться привычной тактики.



– Кто вас поздравил первым с победой?



- Болельщики с трибун кричали. Вот они и были первыми…



P.S. «Главред» напоминает о продолжении футбольного конкурса - подключиться к нему можно на любом этапе. Победителей, которые определятся по завершении чемпионата мира, ждут ценные призы.