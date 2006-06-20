Бокс: Валуеву зарезервировали Мэдисон Сквер Гарден

Американский промоутер Дон Кинг, зарезирвировал нью-йоркский Мэдисон Сквер Гарден для поединка чемпиона WBA в супертяжелом весе Николая Валуева.



По словам Кинга, основными кандидатами на встречу с Валуевым в США являются известные американские супертяжеловесы: Шэннон Бриггс и Монте Барретт, а также ирландский боксёр Кевин Макбрайд.

Бой будет назначен на сентябрь. Кинг добавил, что, по его мнению, Валуев может стать абсолютным чемпионом мира и вернуть супертяжелому весу ту ауру привлекательности, которая была до него, сообщает ALLBoxing.ru.