Андрею Шевченко нашли замену

При постоянном контакте с президентом "Милана" Сильвио Берлускони, вице-президент Адриано Галлиани и генеральный директор клуба Ариедо Брейда использовали уик-энд, чтобы сделать мадридскому "Атлектико" более привлекательное, чем у "Манчестер Юнайтед", предложение продать форварда Фернандо Торреса.

Руководство "Милана" видит в нападающем испанской сборной наследника украинца Андрея Шевченко. Альтернативными вариантами являются Суазо, Кассано, Ибрагимович и Ван Нистельрой, сообщают Подробности.



"Милан" пытается использовать хорошие отношения, которые сложились с "Атлетико" после трансферов Контры, Хосе Мари и Хави Морено. Два клуба договорились об отсрочке полного платежа до 2010 года, а основная сумма трансфера составит около 18 миллионов евро. Кроме этого, "Милан" предложил в качестве погашения долга на выбор своих футболистов: Калача, Шимича и Аморозо, что "потянет" на 10 миллионов евро, и тогда общая сумма трансфера Торреса составит 30 миллионов евро.