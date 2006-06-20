Футбол: Константина не отпускают в киевское «Динамо»

Защитник бухарестского "Рапида" Мариус Константин не может отправиться на переговоры с киевским "Динамо" без разрешения владельца клуба Джордже Копоса.



Об этом в интервью газете Pro Sport сообщил агент игрока Рэзван Замфир. Он отметил, что по этой причине Константин по-прежнему находится в отпуске в Анталии. По данным издания, "Динамо" готово заплатить за 21-летнего игрока 5 миллионов евро. По словам Замфира, зарплата Константина в Киеве может превысить 1 миллион евро в год, передает «Спорт Экспресс».