ЧМ-2006. Английские фаны устроили побоище в Кельне

Английские болельщики устроили драку с немецкой полицией на старейшей площади "Альтер Маркт" в Кельне, сообщает сайт телеканала ITV. Британские фанаты начали забрасывать полицейских бутылками. В ответ те применили против болельщиков слезоточивый газ и рассеяли толпу из примерно двух тысяч человек. В результате столкновения 16 полицейских получили незначительные травмы, одному из них потребовалась медицинская помощь.



Драка началась после того, как один из британских болельщиков забрался на памятник в центре площади, но не удержал в руках стеклянную бутылку. Она упала на тротуар и разбилась, а стоявших поблизости болельщиков засыпало осколками. Фанаты начали кидать бутылки в "верхолаза", а когда полицейские попытались вмешаться в ситуацию, то бутылки полетели уже в стражей порядка.



В результате началось столкновение, в ходе которого полицейские рассеяли толпу болельщиков. По данным ITV четверо, а по данным Ananova – шестнадцать британских поклонников футбола были арестованы. Позднее все они были отпущены на свободу. The Independent сообщает, что драка продолжалась около 30 минут. Это первый серьезный инцидент между болельщиками из Англии и немецкими полицейскими за время, прошедшее с начала чемпионата мира, передает «Лента.ru».

По данным полиции, в Кельне, где 20 июня состоится ключевой матч группы В между командами Англии и Швеции, собралось порядка 70 тысяч английских болельщиков. Стоит отметить, что за несколько часов до начала столкновений начальник полиции Кельна отметил отличное поведение английских фанатов.