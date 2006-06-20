Акдвокат пополнит «Зенит» двумя корейцами

Петербургский «Зенит» собирается подписать контракты с двумя игроками сборной Южной Кореи, выступающими в настоящий момент на чемпионате мира, – 24-летним левым защитником Ким Дон Чжином (183 см, 74 кг), выступающим в «Сеуле», и 22-летним полузащитником «Ульсан Хенде» Ли Хо (182 см, 76 кг), сообщает «КП Санкт-Петербург» со ссылкой на корейские СМИ.



«Зенит» послал официальный запрос на этих двух игроков в их клубы, и между представителями команд уже состоялись переговоры. Более того, переговоры подходят к своему логическому завершению, футболисты скоро подпишут контракты и в Петербург они приедут вместе с Диком Адвокаатом, передает «Советский Спорт».



Директор по связям с общественностью «Зенита» Федор Погорелов отказался комментировать эту информацию: «Я оставлю эту информацию без комментариев. Вы же понимаете, любое упоминание в прессе о переговорах с игроками, усложняет этот процесс. Поэтому я ничего вам сказать не могу».