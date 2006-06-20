ЧМ-2006 установил мировой рекорд

Число телезрителей, следящих за чемпионатом мира по футболу, возросло на 26% по сравнению с первенством 2002 года.



Пока что рекордное число телезрителей привлек матч между Бразилией и Хорватией – 60 млн человек, сообщает радио «Свобода». На втором месте – матч между Италией и Ганой: 59 миллионов. В странах, чьи команды не пробились в финал, число зрителей также увеличилось: 13% венгров смотрят каждый матч чемпионата, тогда как в Англии, чья сборная принимает участие в финале, только 9% англичан следят за ходом соревнования, а во Франции – 8%.



P.S. «Главред» и федерация футбола Украины продолжают совместный футбольный конкурс - подключиться к нему можно на любом этапе. Победителей, которые определятся по завершении чемпионата мира, ждут ценные призы.