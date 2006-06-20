ЧМ-2006. Болельщики на стадионах спускают штаны

На что только не пойдут болельщики, чтобы попасть на матч любимой команды. Весьма необычным способом пришлось на днях продемонстрировать свою преданность футболу нескольким сотням нидерландских фанатов, приехавших в Штутгарт на игру своей сборной против команды Кот-д'Ивуара.



При входе на стадион они столкнулись с неожиданной проблемой: распорядители спортивного мероприятия дали охране приказ не пускать их на трибуны из-за того, что на их штанах традиционной ярко-оранжевой расцветки красовались логотипы одной из известных голландских пивоварен. Им было сказано, что рекламироваться на матчах ЧМ имеет право только одна пивоваренная компания – его официальный спонсор, а они, дескать, пытаются устроить партизанскую PR-акцию. И тогда болельщики-мужчины, не задумываясь, стянули с себя ледерхозены (так называются в Голландии традиционные короткие кожаные штаны) и смотрели игру в одном белье.



Представители ФИФА на это заявили, что не считают себя вправе указывать отдельным болельщикам, что надевать на матч, однако если столько людей приходят в одинаковой одежде с логотипами, то они не могут не вмешаться. По словам Маркуса Зиглера, директора ФИФА по связям с общественностью, организаторы не позволят лейблу той или иной фирмы таким "партизанским", так сказать, способом появиться на телеэкранах. "Я не знаю точно, что произошло в Штутгарте, но это было похоже на организованную попытку массовой акции по привлечению внимания к торговой марке", – заявил футбольный чиновник.



Между тем пивоваренная компания категорически отрицает спланированный характер акции и уже подала в ФИФА жалобу на действия администрации штутгартского стадиона. "Я понимаю, что у ФИФА есть спонсоры, но вы не можете приказать людям снять свои брюки и наблюдать за игрой в трусах. Это зашло слишком далеко. Надеюсь, что большинство из раздетых носили нижнее белье оранжевого цвета", – сказал представитель компании.



Заметим, что каждый из официальных спонсоров заплатил порядка $50 млн за право называться официальным партнером 18-го Кубка мира. Рекламировать пиво на матчах первенства может только американская компания Anheuser Busch, производящая Budweiser.



Возвращаясь к болельщикам, надо сказать, что победа сборной Нидерландов над Кот-Д'Ивуаром все-таки послужила хорошим утешением для оказавшихся в одном исподнем фанатов. А вот чехам, не меньше голландцев любящим пиво и футбол, не позавидуешь. Тамошние болельщики проиграли огромные суммы в ставках на победу национальной сборной в субботнем матче против Ганы. После стартового успеха Чехии в матче с командой США поклонники сборной сделали еще более высокие ставки на матч с Ганой. При этом больше 80% любителей тотализатора ставили на победу чешской команды, а 19% были убеждены, что чехи или выиграют, или матч закончится ничьей. И все они жестоко ошиблись, передает «Утро.ru».