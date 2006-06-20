ЧМ-2006. Михаил Боярский болеет за Украину и Рональдиньо

20 июня 2006, 14:53

Давний болельщик «Зенита», народный артист Михаил Боярский в интервью «КП Санкт-Петербург» оценил приход в команду нового тренера-иностранца, селекционную политику клуба, рассказал о том, каким должен быть футболист, чтобы добиться успеха, а также поделился впечатлениями о проходящем в Германии чемпионате мира...

- Михаил Сергеевич, у «Зенита» - новый тренер. Голландец. Мы начнем побеждать?

- Не знаю. Виталий Мутко старается сделать как можно лучше для нашей команды. Это факт. Тенденция к улучшению есть. Только вот в какой степени, непонятно.

- А как относитесь к тому, что «Зенит» собирается купить четверых иностранцев?

- Я плохо отношусь к легионерам. Люблю местных игроков. Они играют за честь города и команды. Хотя новые футболисты наверняка будут высокого класса.

- Кержакова надо продавать?

- Ни в коем случае. Саша - лучший нападающий «Зенита», команда без него не может. И хотя я в трансферах мало понимаю, мне очень хочется, чтобы он остался.

- С приходом к руководству «Зенитом» такой богатой организации, как «Газпром», у нас что-то изменится к лучшему?

- Надеюсь на это. Хотя тенденция очень неприятная. Ведь у нас в России, чем больше футболисты получают, тем хуже. А чем голоднее футболист, тем лучше. Если нашему игроку дать миллион, он не будет знать, что с ним делать. Он сразу растеряется. Поэтому у нас всегда выигрывают нищие ребята. Вот пример: чемпионами Европы стали 17-летние российские мальчишки, у которых еще ничего нет, которым нечего терять. Они вырвали эту победу зубами. Если наши футболисты становятся богатыми, они теряют дух. Футбол для них становится коммерческим и меркантильным делом. Но при этом суть спорта теряется. Голодный всегда побеждает богатого. Варвары победили римлян. Они пришли и захватили разжиревшую империю.

- Чемпионат мира смотрите? Нравится?

- Стараюсь все игры смотреть. Уровень игр на порядок выше, чем на прошлом мундиале в Японии. Футбол прогрессирует. Это уже искусство. Скоро, как в баскетболе, будут введены показательные упражнения. Но меня пугает, что футболисты становятся рекламным материалом. Они должны играть в футбол, а не пиво предлагать. Еще я думаю, что у человечества уже начала «ехать крыша» от футбола. Фанатизм - это болезнь, это не увлечение.

- В Германию желания поехать не было?

- Мне уже оформили документы на поездку. Но как только наша сборная пролетела мимо чемпионата, я подумал, что в Питере остаться важнее. Все-таки саммит «большой восьмерки» грядет.

- За кого болеть будете?

- За Украину.

- А любимый игрок у вас есть?

- Рональдиньо. Заметил, что все футболисты, имеющие зубы с дефектом, становятся великими. Я понял: нам в России нужны «зубастики». Надо сказать мамам молодых футболистов, чтобы они не заставляли своих сыновей носить брекеты на зубах. Они у них будут выпирать, как у Рональдиньо и Роналдо. И тогда играть они будут здорово. А если серьезно, то сейчас смотрим настоящий футбол. А то, во что играют у нас в России, я не знаю, как назвать. Наши игроки, конечно, стараются тоже играть в футбол, но у них плохо получается.

- И на «Зенит» вам тоже смотреть тошно?

- Нет. Эта команда мне всегда нравилась. Но мы в России в футбол играть не можем. Это не наша игра. Погода не та. Круглый год холодно. Поэтому надо начинать все с нуля. В наших городах должны быть идеальные поля, чтобы ребята могли нормально тренироваться. Раз игра не наша, значит, надо создавать условия, чтобы она стала нашей. А то я недавно играл на «Петровском». Это же огород, там картошку надо сажать. Вместо того чтобы покупать дорогих игроков и приглашать высокооплачиваемых тренеров, лучше бы полей понастроили. У нас все хотят, чтобы все было сразу. А такого не бывает. Нужно время. Пока же нашим футболистам надо стремиться в Европу, там завоевывать титулы.

- Вы сейчас раскритиковали все, что как раз и происходит в «Зените». Отрицательно относитесь к шагам нового руководства?

- Я отрицательно отношусь к тому, когда хороший результат хотят получить моментально. Такого в природе не бывает.

P.S. «Главред» и федерация футбола Украины продолжают совместный футбольный конкурс - подключиться к нему можно на любом этапе. Победителей, которые определятся по завершении чемпионата мира, ждут ценные призы.

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