Госдума РФ защищает спорт от рекламы

Внесенный в Госдуму законопроект запрещает прерывать рекламой спортивные соревнования, транслируемые в прямом эфире, сообщает ПРАЙМ-ТАСС.



Документ, написанный депутатами из фракции "Родина", разрешает размещать коммерческие объявления только в перерывах между состязаниями или в том случае, если соревнования остановлены. При этом общая продолжительность рекламы не может превышать 15 процентов трансляции. Если законопроект будет принят, то во время прямого включения с футбольного матча телеканалы не смогут разместить больше 18 минут рекламы. Общая продолжительность рекламных пауз при показе хоккейных матчей составит 12 минут.



Эти нормы не распространяются на трансляцию спортивных соревнований в записи. Такие передачи должны следовать общим нормам законопроекта. Согласно им, запрещено прерывать рекламой программы продолжительностью менее одного часа, а также любые детские и образовательные передачи. В передачах, продолжительность которых составляет не менее часа, может быть не более трех 30-секундных рекламных пауз.



По мнению авторов законопроекта, он уточняет порядок размещения рекламы на телевидении и радио, но не меняет ее общего объема, предусмотренного новой редакцией закона "О рекламе".