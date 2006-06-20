ЧМ-2006. Сборную Сербии хотят «ограбить»

Руководство федерации футбола Сербии и Черногории потребовало от игроков национальной сборной страны собраться на последний для команды матч чемпионата мира против сборной Кот-д'Ивуара и сыграть достойно. В противном случае команда может быть лишена премиальных в размере 632 тысяч долларов, обещанных игрокам за выступление на турнире.



Пресс-секретарь сборной Сербии и Черногории Александр Бошкович отметил, что у игроков еще остается шанс на получение премиальных, но только в случае удачно игры против ивуарийской команды, передает АР. Для сборной Сербии и Черногории предстоящий матч станет последним в истории, поскольку после окончания ЧМ-2006 Сербия и Черногория будут выступать отдельными командами, передает «Лента.ru».



Напомним, что на чемпионате мира в Германии команда Илии Петковича проиграла сборным Нидерландов (0:1) и Аргентины (0:6) и лишилась всех шансов на выход в стадию плей-офф. После разгромного поражения от Аргентины в лагере сербов начались скандалы, а на тренировках многие игроки высказывают претензии друг другу. Лидер сборной Сербии и Черногории Деян Станкович пообещал, что в последнем матче чемпионата его команда "сделает все возможное, чтобы восстановить серьезно пошатнувшееся реноме".