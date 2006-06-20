ЧМ-2006. Тренер Туниса надеется победить Украину

Главный тренер сборной Туниса француз Роже Лемерр заявил на пресс-конференции после матча с Испанией, что его команда должна победить в матче против Украины.



"Не думайте, что я оптимист, я реально оцениваю ситуацию. Игра, которую мы показали в матче против Испании, дает нам надежду. Мы должны показать хороший футбол в матче против Украины и победить. Если мы победим, то впервые в истории выйдем в 1/8 финала", - заявил Лемерр, передает «Утро.ru».





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