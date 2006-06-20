Мейвезер выйдет на ринг осенью

Советник одного из сильнейших боксеров мира Флойда Мейвезера-младшего Леонард Эллербе сообщил о том, что свой следующий поединок Мейвезер проведет 4 ноября, и, скорее всего, его соперником будет не чемпион WBC в первом среднем весе Оскар Де Ла Хойя. «Похоже, что Оскар Де Ла Хойя не планирует в этом году выходить на ринг, поэтому следующий бой Флойд проведет 4 ноября на телеканале НВО», — заявил Эллербе. Кроме этой даты НВО планирует предоставить Мейвезеру 24 февраля следующего года, чтобы он смог провести поединок в день своего рождения, пишет AllBoxing.Ru. По словам Эллербе, в качестве соперников для ноябрьского боя Мейвезера рассматриваются: победитель поединка Фернандо Варгас — Шейн Мозли, чемпион WBO в полусреднем весе Антонио Маргарито, чемпион WBA в этом же весе Рикки Хаттон, чемпион WBO в первом полусреднем весе Мигель Котто, а также чемпион WBC в полусреднем весе Карлос Балдомир, в том случае если он победит Артуро Гатти.

В связи с тем, что на 4 ноября теперь запланирован поединок Мейвезера, чемпион WBC в первом легком весе Марко Антонио Баррера, который должен был выступать в этот день, проведет свой следующий бой 16 сентября, и его соперником, возможно, станет американец Рикардо Хуарес, который в мае этого года проиграл Баррере разделенным решением судей.