Renault сделала предложение Райкконену

Команда Renault готова пригласить на следующий сезон Кими Райкконена. Флавио Бриаторе предложил финну трехлетний контракт на сумму 50 миллионов евро, передает «Мир Формулы-1»

Некоторое время назад Джанкарло Физикелла, с которым Renault продлила контракт на 2007 год, обмолвился, что его партнером будет финн. Однако речь могла идти и о Хейкки Ковалайнена. В то же время руководство компании Renault говорило о том, что готово потратить солидную сумму на контракт с топ-пилотом взамен уходящего Фернандо Алонсо.

Поговаривают, что официальное заявление о составе Renault на 2007 год будет сделано во время Гран-при Франции.