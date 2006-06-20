У Michelin намечается юбилейная победа

Гран-при Канады может принести Michelin юбилейную победу. Учитывая реальную силу Renault, французские шинники могут покинуть Монреаль со 100 победами на своем счету, сообщает «Мир Формулы-1»

Michelin дебютировал в Формуле-1 в 1977 году вместе с Renault. Вскоре во французские шины обулись и другие команды, и уже на втором этапе 1978 года Карлос Рейттеманн на Ferrari принес Michelin первую победу. В 1979 году Ferrari выиграла чемпионат на французской резине. Еще два титула принесли Brabham и McLaren, соответственно в 1983 и 1984 гг. После сезона-1984 Michelin покинул Формулу-1 и вернулся только в 2001 году.

Ник Шоррок, Michelin: “В настоящее время конкуренция в Формуле-1 очень жесткая, выбор резины заметно влияет на результат. Michelin вместе с командами-партнерами проводит многочисленные тесты, анализирует полученные данные, дает рекомендации. Монреаль не исключение, нам предстоит побороться за 100-ю в нашей истории победу”.