Баскетбол: сборная Украины на отборочный тур ЧЕ-2007

Главный тренер сборной Украины по баскетболу Виталий Лебединцев назвал предварительный список кандидатов для участия в отборочном турнире чемпионата Европы-2007.



Всего в списке 27 игроков:



Андрей Агафонов ("Химик"), Тимур Арабаджи ("Политехник"), Станислав Балашов, Виктор Кобзистый (оба - "Будивельнык"), Виталий Бойко, Алексей Онуфриев (оба - МБК "Николаев"), Артем Буцкий, Роман Гуменюк, Дмитрий Дятловский, Вячеслав Кравцов, Андрей Лебедев, Алексей Печеров, Владислав Подолян, Артем Швец (все - БК "Киев"), Владимир Гуртовой ("Черкасские обезьяны"), Артур Дроздов ("По-Ортез", Франция), Максим Ившин, Евгений Подорванный (оба - СК "Мариуполь"), Денис Иванов, Владимир Коваль (оба - БСК "Днепр"), Сергей Лищук, Григорий Хижняк, Александр Скутельник (все - "Азовмаш"), Станислав Медведенко ("Лос-Анджелес Лейкерс", США), Вадим Матюкевич ("Кривбассбаскет-Люкс"), Сергей Пржеорский ("Сумыхимпром"), Николай Хряпа (без клуба).