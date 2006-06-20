Уимблдон. Определены соперницы украинок

Украинские теннисистки Елена Бондаренко, Юлиана Федак, Виктория Кутузова, Ольга Савчук и Екатерина Бондаренко — заявлены в основной сетке женского одиночного разряда турнира серии Большого Шлема – Уимблдона, передает «СпортОнлайн»

Отметим, что сегодня стартует квалификация в женском одиночном разряде. Первой соперницей крымчанки Юлии Вакуленко, посеяной под 2 номером, станет Сейко Окамото из Японии, дончанка Юлия Бейгельзимер, посеяная под 13 номером, в первом раунде померяется силами с Суханун Витарпрасет из Таиланда, харьковчанка Татьяна Перебийнис встретится с россиянкой Аллой Кудрявцевой, а запорожанка Елена Антипина сыграет с Милагрос Секера из Венесуэлы.

Киевлянин Сергей Стаховский вышел во второй раунд квалификации турнира. В матче первого раунда украинский теннисист уверенно переиграл австралийца Криса Гучьоне: 6-1, 6-2. Его следующим соперником станет Рамон Дельгадо из Парагвая, посеяный под 3 номером.