Россия «за» новый вид в программе Олимпийских игр

Российская Федерация стрельбы из лука в очередной раз обратилась в Международную федерацию стрельбы из лука (FITA) с просьбой рассмотреть вопрос о включении в программу Олимпийских игр стрельбу из блочного лука. Об этом сообщил президент Российской федерации стрельбы из лука и главный тренер национальной сборной страны Владимир Ешеев, пишет «СпортОнлайн»

В настоящее время в олимпийскую программу входит только стрельба из классического лука, где мужчины и женщины разыгрывают по два комплекта наград - в личном и командном первенствах.