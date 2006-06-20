ЧМ-2006. Нострадамус предсказал победу Испании

Победа Испании на проходящем в Германии чемпионате мира по футболу якобы была предсказана знаменитым французским прорицателем XVI века Нострадамусом. Как сообщает интернет-издание ThinkSpain, так истолковали одно из его пророчеств некоторые испаноязычные СМИ.



В оригинальном тексте говорится, что в конце шестого месяца шестого года испанский король со своей армией пересечет Пиренеи. Он выиграет сражение с легионами Вельзевула на полях центральной Европы и с триумфом вернет Священный Грааль в Испанию, передает «Лента.ru».

По версии журналистов, под испанским королем в предсказании имеется в виду главный тренер сборной Испании Луис Арагонес, а его армия - это, соответственно, футболисты национальной команды. Священным Граалем (чашей, из которой Иисус пил вино с апостолами на Тайной вечере) в данной трактовке является Кубок мира по футболу.



Напомним, что сборная Испании провела на чемпионате мира пока два матча и одержала две победы: над Украиной со счетом 4:0 и над Тунисом со счетом 3:1. Сборная Испании обеспечила себе выход в 1/8 финала. На этой стадии турнира ее соперником будет одна из команд группы F, где шансы на продолжение борьбы сохраняют сборные Швейцарии, Кореи и Франции.