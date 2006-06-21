ЧМ-2006. Бышовец: У Шевченко проблемы психологического плана

Бывший игрок киевского «Динамо» и сборной СССР, наставник сборной Союза - чемпиона Олимпиады в Сеуле, заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец подвел итоги второго тура чемпионата мира в Германии и оценил игру сборной Украины. Об этом передает «Комсомольская правда».



- Анатолий Федорович, победа Украины над сборной Саудовской Аравии со счетом 4:0, по вашему мнению, оправдала предыдущее поражение от команды Испании? Теперь счет 4:4...



- Я бы не стал переоценивать победу настолько мощно. Все-таки Саудовская Аравия по сравнению с испанцами, скажем так, классом намного ниже. Слов нет, Украина сыграла достойно, показала, что есть потенциал игровой, есть хорошие задумки и перспективы на будущее. Не более того.



- Испанцы - претенденты на звание чемпионов?



- Кто может это предугадать? У испанцев есть главное - игровая философия. Есть очень хороший «центр» - Торрес. Вполне возможно, может стать лучшим игроком чемпионата. А вот у сборной Украины пока нет четкого игрового рисунка. Блохин ищет, пытается что-то предпринять. Калиниченко, которого он выпустил в матче с Аравией, многое сделал. Но все ли?



- А Шевченко? На него возлагались очень большие надежды.



- У Андрея, по-моему, проблемы чисто психологического плана. Старая травма дает о себе знать плюс сложный переход в «Челси». Но он найдет, подойдет к тому состоянию, когда сможет сделать невозможное. Футболист талантливый. Все еще не показал. Думаю, хочет и покажет.



- У сборной Украины появился реальный шанс выйти в одну восьмую финала чемпионата мира. Вы бы сегодня на эту команду поставили? Всего-то - обыграть сборную Туниса...



- Хочу верить в лучшее. Но сомнения есть. Тунис - очень серьезная команда. С характером. Все будет зависеть от того, кто будет готов лучше психологически. Шансы одинаковые примерно. Но если Воронин, Шевченко и Калиниченко сыграют в свою силу, не перегорят, результат будет положительный, в нашу пользу.



- Вы бы сегодня подсказали что-нибудь главному тренеру Украины?



- Так ведь он же главный! Но, на мой взгляд, в обороне надо навести порядок. С Тунисом с такими «дырами» у ворот будет сложно.