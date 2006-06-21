Бокс. Кинг о Валуеве: «Я нашел своего Конга»

Российский боксер Николай Валуев может провести защиту чемпионского титула по версии WBA в супертяжелом весе 9 сентября. Американский промоутер Дон Кинг уже зарезервировал в нью-йоркском «Мэдисон Сквер Гарден» один из дней в сентябре для проведения поединка с участием Валуева, сообщает «Время новостей».



«Я король в своем деле, я Кинг и нашел своего Конга, - заявил промоутер, намекая на свое величие и гигантский рост Валуева (215 см). - В Нью-Йорке проживает очень много выходцев из России, и я уверен, что они с удовольствием посмотрят бой с участием Николая», передает «Советский Спорт».



Основными претендентами на бой с Николаем Валуевым являются американские боксеры Шэннон Бриггс и Монте Барретт, а также ирландец Кевин Макбрайд. Правда, к кандидатуре последнего не очень благосклонно относится телеканал НВО, который будет вести прямую трансляцию боя.