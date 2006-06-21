ЧМ-2006. Для Майкла Оуэна чемпионат закончился

Нападающий сборной Англии Майкл Оуэн, скорее всего, пропустит оставшуюся часть чемпионата мира, после того как он травмировал правое колено уже на четвертой минуте матча против Швеции. В сборной Англии отмечают, что его травма выглядит серьезной.



«Возможно, турнир для него закончен, - сказал главный тренер сборной Англии Свен-Еран Эрикссон. – Я не уверен, но травма кажется серьезной», - сообщает Би-би-си.



На базе английской сборной в Баден-Бадене, куда Майкл Оуэн вернулся вместе с остальной командой из Кельна, в среду нападающий пройдет углубленное медицинское обследование, которое установить серьезность травмы и приблизительные сроки восстановления.