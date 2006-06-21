ЧМ-2006. Личная и командная статистика

Подходит к завершению 1/16 финала чемпионата мира по футболу. Приводим статистику мундиаля по состоянию на 21 июня.



Личная статистика



АТАКА



Голы



1. Мирослав Клозе (Германия) - 4

2. Фернандо Торрес (Испания) - 3

3-13. Стивен Джеррард (Англия), Бартош Босяцки (Польша), Эрнан Креспо, Макси Родригес (оба - Аргентина), Августин Дельгадо, Карлос Тенорио (оба - Эквадор), Давид Вилья (Испания), Тим Кэхилл (Австралия), Томаш Росицки (Чехия), Омар Браво (Мексика), Пауло Ванчопе (Коста-Рика) – 2

14-68. Джо Коул, Питер Крауч, (оба - Англия), Хенрик Ларссон, Маркус Ольбак, Фредерик Юнгберг (все - Швеция), Нельсон Куэвас (оба - Парагвай), Лукаш Подольски, Оливер Нойвилл, Торстен Фрингс, Филипп Лам (все - Германия),Максим Калиниченко, Андрей Шевченко, Сергей Ребров, Андрей Русол (все - Украина), Рауль, Хаби Алонсо, (оба - Испания), Жаухао Мнари, Заид Жазири, Радхи Жаиди (все - Тунис), Транквило Барнетта, Александр Фрай (оба - Швейцария), Тьерри Анри (Франция), Пак Джи Сун Ан Чжун Хван, Ли Чун Су (все - Южная Корея), Адриано, Фред, Кака (все - Бразилия), Альберто Джиралдино, Винченцо Яквинта, Андреа Пирло (все - Италия), Суллей Мунтари, Асамоа Гьян (оба - Гана), Криштиану Роналдо, Луиш Фигу, Паулета (все - Португалия), Робин ван Перси, Рууд ван Нистелрой, Арьен Роббен, (все - Голландия), Бакари Коне, Дидье Дрогба (оба - Кот-д'Ивуар), Эстебан Камбьяссо, Карлос Тевес, Лионель Месси, Хавьер Савиола (все - Аргентина), Иван Кавьедес (Эквадор), Сами Аль-Джабер, Яссер Аль-Кахтани (оба - Саудовская Аравия), Мохамед Кадер (Того), Джон Алоизи (Австралия), Ян Коллер (Чехия), Сунсуке Накамура (Япония), Зинья (Мексика), Яхья Голмохоммади (Иран) - 1

69-71.

Автоголы: Санчо (Тринидад и Тобаго), Дзаккардо (Италия), Карлос Гамарра, Парагвай) - 1



Удары

1. Фрэнк Лэмпард (Англия) - 18

2. Мирослав Клозе (Германия) - 13

3. Фернандо Торрес (Испания) - 12

4. Нельсон Вальдес (Парагвай)

5-8. Питер Крауч (Англия), Лукаш Подольски (Германия), Криштиану Роналдо (Португалия), Микаэль Эссьен (Гана) - 10

9. Эдисон Мендес (Эквадор) - 9

10-14. Хенрик Ларссон, Златан Ибрагимович (оба - Швеция), Мохамед Кадер (Того), Марк Видука (Австралия), Арьен Роббен (Голландия) - 8



Удары в створ

1. Мирослав Клозе (Германия) - 9

2. Фрэнк Лэмпард (Англия) - 8

3. Криштиану Роналдо (Португалия), - 6

4-9. Маркус Ольбак (Швеция), Давид Вилья (Испания), Мохамед Кадер (Того), Тьерри Анри (Франция), Марк Видука (Австралия), Асамоа Гьян (Гана) – 5



Голевые передачи

1-7. Максим Калиниченко (Украина), Дэвид Бэкхем (Англия), Луиш Фигу (Португалия), Хуан Рикельме, Хавьер Савиола (оба - Аргентина), Эдисон Мендес (Эквадор), Бастиан Швайнштайгер (Германия) - 2



Офсайды

1. Тьерри Анри (Франция) - 7

2-4. Роналдо (Бразилия), Марк Видука (Австралия), Павел Недвед (Чехия) - 6

5-12. Лукаш Подольски (Германия), Стерн Джон (Тринидад и Тобаго), Эммануэль Адебайор, Мохамед Кадер (оба - Того), Дадо Пршо (Хорватия), Винценцо Яквинта (Италия), Арьен Роббен (Голландия), Андрей Шевченко (Украина) - 5



ЗАЩИТА



Отбор мяча

1. Дуайт Йорк (Тринидад и Тобаго) - 21

2. Михаэль Умана (Коста-Рика) - 18

3-4. Тобиас Линдерот (Швеция), Карлос Эдвардс (Тринидад и Тобаго) - 16

5. Марцин Жевляков (Польша) - 15

6-11. Бернд Шнайдер, Филипп Лам, Арне Фридрих (все - Германия), Халед Азиз (Саудовская Аравия), Жуан (Бразилия), Нуну Валенте (Португалия), - 13



Потери мяча

1. Нельсон Вальдес (Парагвай) - 23

2. Эби Смолярек (Польша) - 22

3. Пауло Ванчопе (Коста-Рика) - 20

4. Вахид Хашемян (Иран) - 19

5. Улисес Де ла Крус (Эквадор) - 17

6-7. Луиш Фигу (Португалия), Антонио Мендонса (Ангола) - 16

8-11. Дуайт Йорк (Тринидад и Тобаго),Ирениуш Йелен (Польша), Фернандо Торрес (Испания), Златан Ибрагимович (Швеция) - 15



Фолы

1-2. Карлос Паредес (Парагвай), Луис Валенсия (Эквадор) - 11

3-4. Питер Крауч (Англия), Огучи Оньеву (США) - 10

5-10. Стерн Джон (Тринидад и Тобаго), Аркадиуш Радомски (Польша), Мирослав Клозе (Германия), Леонардо Гонсалес (Коста-Рика), Павел Пардо (Мексика), Луис Дельгадо (Ангола) - 8



Предупреждения

1. Андре Маканга (Ангола) - 3

2-20. Ауртис Уитли, Джон Авери (оба - Тринидад и Тобаго), Карлос Паредес (Парагвай), Артур Боруц, Радослав Соболевски (оба - Польша), Луис Марин (Коста-Рика), Алайксис Ромао, Жан-Поль Абало (оба - Того), Зинедин Зидан, Эрик Абидаль (оба - Франция), Роберт Ковач (Хорватия), Цунеясу Миямото (Япония), Эдди Поуп (США), Асамоа Гьян, Суллей Мунтари (оба - Гана), Вратислав Локвенц (Чехия), Джавад Некунам (Иран), Огньен Короман (Сербия и Черногория), Дидье Дрогба (Кот-д'Ивуар), - 2



Удаления

1-10. Эдди Поуп, Пабло Мастроени (оба - США), Даниэле де Росси (Италия), Томас Уйфалуши (Чехия), Андре Маканга (Ангола), Матея Кежман (Сербия и Черногория), Радослав Соболевски (Польша), Владислав Ващук (Украина), Жан-Поль Абало (Того), Джон Авери (Тринидад и Тобаго) - 1



ВРАТАРИ

Пропущенные мячи

1. Хосе Поррас (Коста-Рика) - 9

2. Драгослав Еврич (Сербия и Черногория), - 7

3. Мабрук Заид (Саудовская Аравия) - 6

4-5. Али Бумнижель (Тунис), Эбрахим Мирзапур (Иран) - 5

6-10. Артур Боруц (Польша), Косси Агасса (Того), Кейси Келлер (США), Жан-Жак Тизье (Кот-д'Ивуар), Александр Шовковский (Украина) - 4

11-13. Кристиан Мора (Эквадор), Марк Шварцер (Австралия), Йошикацу Кавагучи (Япония) – 3



Отраженные удары

1-2. Альдо Бобадилья (Парагвай), Хосе Поррас (Коста-Рика) - 15

3. Ричард Кингстон (Гана) - 14

4. Артур Боруц (Польша) - 13

5. Шака Хислоп (Тринидад и Тобаго) - 12

6-8. Косси Агасса (Того), Йошикацу Кавагучи (Япония), Жоао Рикардо (Ангола) - 11

9-12. Кристиан Мора (Эквадор), Паскаль Цубербюлер (Швейцария), Стипе Плетикоша (Хорватия), Эдвин ван дер Сар (Голландия) - 10



Командная статистика



АТАКА



Голы

1-2. Германия, Аргентина - 8

3. Испания - 7

4. Эквадор - 5

5-6. Англия, Украина - 4

7-17. Коста-Рика, Швеция, Тунис, Южная Корея, Бразилия, Италия, Португалия, Голландия, Австралия, Чехия, Мексика - 3

18-22. Польша, Швейцария, Гана, Кот-д'Ивуар, Саудовская Аравия – 2

23-27. Парагвай, Франция, Того, Япония, Иран - 1

28-30. Автоголы: Тринидад и Тобаго, Италия, Парагвай - 1



Удары

1. Германия - 52

2. Англия - 50

3. Швеция - 44

4. Испания - 43

5. Парагвай - 39

6-8. Австралия, Гана, Португалия - 34

9. Эквадор - 31

10-11. Бразилия, Кот-д'Ивуар - 29

12-13. Коста-Рика, Италия - 28



Удары в створ

1. Германия - 27

2. Швеция - 22

3. Англия - 21

4. Испания - 20

5. Португалия - 18

6-7. Австралия, Италия - 16

8. Эквадор - 15

9-10. Парагвай, Голландия – 14



Угловые

1. Швеция - 26

2. Польша - 23

3-6. Англия, Германия, Испания, Италия - 19

7-8. Хорватия, Португалия - 18

9. Кот-д'Ивуар - 14



Офсайды

1. Италия - 14

2-3. Чехия, Гана - 13

4. Германия - 12

5-6. Того, Хорватия - 10

7-11. Коста-Рика, Франция, Ангола, Аргентина, Голландия – 9



Быстрые контратаки

1. Польша - 26

2. Кот-д'Ивуар - 22

3. Германия - 20

4-6. Швеция, Хорватия, Италия - 15

7-9. Коста-Рика, Испания, Гана, - 14

10. Япония - 13



Короткий пас

1. Германия - 1107

2. Эквадор - 1062

3. Англия - 974

4. Испания - 938

5. Коста-Рика - 911

6. Польша - 898

7. Аргентина - 867

8. Швеция - 842

9. Парагвай - 796

10. Португалия – 781



Длинный пас

1. Англия - 322

2. Швеция - 302

3. Германия - 295

4. Польша - 294

5. Коста-Рика - 292

6. Эквадор - 285

7. Парагвай - 279

8. Тринидад и Тобаго - 278

9. Голландия - 232

10. США – 216



ЗАЩИТА



Пропущенные мячи

1. Коста-Рика - 9

2. Сербия и Черногория - 7

3. Саудовская Аравия - 6

4-5. Тунис, Иран - 5

6-11. Польша, Тринидад и Тобаго, Того, США, Украина, Кот-д'Ивуар - 4

12-14. Эквадор, Австралия, Япония - 3

15-21. Швеция, Англия, Южная Корея, Чехия, Гана, Парагвай, Германия - 2

22-29. Испания, Франция, Италия, Аргентина, Мексика, Голландия, Ангола, Хорватия – 1





Отбор мяча

1. Германия - 109

2. Коста-Рика - 87

3. Швеция - 84

4. Тринидад и Тобаго - 83

5. Эквадор - 72

6. Польша - 71

7. Англия - 65

8. Парагвай - 64

9. Мексика - 59

10. Португалия – 58



Потери мяча

1. Парагвай - 95

2. Эквадор - 93

3. Германия - 85

4. Польша - 83

5. Тринидад и Тобаго - 80

6. Коста-Рика - 78

7. Швеция - 73

8. Португалия - 67

9. Ангола - 60

10. Саудовская Аравия - 59



Фолы

1. Эквадор - 55

2. Ангола - 51

3-4. Германия, Тринидад и Тобаго - 50

5. Коста-Рика - 49

6-7. Австралия, Голландия - 47

8-10. Парагвай, Польша, Швеция - 46



Предупреждения



1-3. Польша, Тринидад и Тобаго, Тунис - 10

4-7. Парагвай, Коста-Рика, Гана, Ангола - 8

8-9. Того, Сербия и Черногория – 7



Удаления

1. США - 2

2-9. Италия, Чехия, Ангола, Сербия и Черногория, Польша, Украина, Того, Тринидад и Тобаго - 1





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