ЧМ-2006. Личная и командная статистика

Подходит к завершению 1/16 финала чемпионата мира по футболу. Приводим статистику мундиаля по состоянию на 21 июня.
Личная статистика
АТАКА
Голы
1. Мирослав Клозе (Германия) - 4
2. Фернандо Торрес (Испания) - 3
3-13. Стивен Джеррард (Англия), Бартош Босяцки (Польша), Эрнан Креспо, Макси Родригес (оба - Аргентина), Августин Дельгадо, Карлос Тенорио (оба - Эквадор), Давид Вилья (Испания), Тим Кэхилл (Австралия), Томаш Росицки (Чехия), Омар Браво (Мексика), Пауло Ванчопе (Коста-Рика) – 2
14-68. Джо Коул, Питер Крауч, (оба - Англия), Хенрик Ларссон, Маркус Ольбак, Фредерик Юнгберг (все - Швеция), Нельсон Куэвас (оба - Парагвай), Лукаш Подольски, Оливер Нойвилл, Торстен Фрингс, Филипп Лам (все - Германия),Максим Калиниченко, Андрей Шевченко, Сергей Ребров, Андрей Русол (все - Украина), Рауль, Хаби Алонсо, (оба - Испания), Жаухао Мнари, Заид Жазири, Радхи Жаиди (все - Тунис), Транквило Барнетта, Александр Фрай (оба - Швейцария), Тьерри Анри (Франция), Пак Джи Сун Ан Чжун Хван, Ли Чун Су (все - Южная Корея), Адриано, Фред, Кака (все - Бразилия), Альберто Джиралдино, Винченцо Яквинта, Андреа Пирло (все - Италия), Суллей Мунтари, Асамоа Гьян (оба - Гана), Криштиану Роналдо, Луиш Фигу, Паулета (все - Португалия), Робин ван Перси, Рууд ван Нистелрой, Арьен Роббен, (все - Голландия), Бакари Коне, Дидье Дрогба (оба - Кот-д'Ивуар), Эстебан Камбьяссо, Карлос Тевес, Лионель Месси, Хавьер Савиола (все - Аргентина), Иван Кавьедес (Эквадор), Сами Аль-Джабер, Яссер Аль-Кахтани (оба - Саудовская Аравия), Мохамед Кадер (Того), Джон Алоизи (Австралия), Ян Коллер (Чехия), Сунсуке Накамура (Япония), Зинья (Мексика), Яхья Голмохоммади (Иран) - 1
69-71.
Автоголы: Санчо (Тринидад и Тобаго), Дзаккардо (Италия), Карлос Гамарра, Парагвай) - 1
Удары
1. Фрэнк Лэмпард (Англия) - 18
2. Мирослав Клозе (Германия) - 13
3. Фернандо Торрес (Испания) - 12
4. Нельсон Вальдес (Парагвай)
5-8. Питер Крауч (Англия), Лукаш Подольски (Германия), Криштиану Роналдо (Португалия), Микаэль Эссьен (Гана) - 10
9. Эдисон Мендес (Эквадор) - 9
10-14. Хенрик Ларссон, Златан Ибрагимович (оба - Швеция), Мохамед Кадер (Того), Марк Видука (Австралия), Арьен Роббен (Голландия) - 8
Удары в створ
1. Мирослав Клозе (Германия) - 9
2. Фрэнк Лэмпард (Англия) - 8
3. Криштиану Роналдо (Португалия), - 6
4-9. Маркус Ольбак (Швеция), Давид Вилья (Испания), Мохамед Кадер (Того), Тьерри Анри (Франция), Марк Видука (Австралия), Асамоа Гьян (Гана) – 5
Голевые передачи
1-7. Максим Калиниченко (Украина), Дэвид Бэкхем (Англия), Луиш Фигу (Португалия), Хуан Рикельме, Хавьер Савиола (оба - Аргентина), Эдисон Мендес (Эквадор), Бастиан Швайнштайгер (Германия) - 2
Офсайды
1. Тьерри Анри (Франция) - 7
2-4. Роналдо (Бразилия), Марк Видука (Австралия), Павел Недвед (Чехия) - 6
5-12. Лукаш Подольски (Германия), Стерн Джон (Тринидад и Тобаго), Эммануэль Адебайор, Мохамед Кадер (оба - Того), Дадо Пршо (Хорватия), Винценцо Яквинта (Италия), Арьен Роббен (Голландия), Андрей Шевченко (Украина) - 5
ЗАЩИТА
Отбор мяча
1. Дуайт Йорк (Тринидад и Тобаго) - 21
2. Михаэль Умана (Коста-Рика) - 18
3-4. Тобиас Линдерот (Швеция), Карлос Эдвардс (Тринидад и Тобаго) - 16
5. Марцин Жевляков (Польша) - 15
6-11. Бернд Шнайдер, Филипп Лам, Арне Фридрих (все - Германия), Халед Азиз (Саудовская Аравия), Жуан (Бразилия), Нуну Валенте (Португалия), - 13
Потери мяча
1. Нельсон Вальдес (Парагвай) - 23
2. Эби Смолярек (Польша) - 22
3. Пауло Ванчопе (Коста-Рика) - 20
4. Вахид Хашемян (Иран) - 19
5. Улисес Де ла Крус (Эквадор) - 17
6-7. Луиш Фигу (Португалия), Антонио Мендонса (Ангола) - 16
8-11. Дуайт Йорк (Тринидад и Тобаго),Ирениуш Йелен (Польша), Фернандо Торрес (Испания), Златан Ибрагимович (Швеция) - 15
Фолы
1-2. Карлос Паредес (Парагвай), Луис Валенсия (Эквадор) - 11
3-4. Питер Крауч (Англия), Огучи Оньеву (США) - 10
5-10. Стерн Джон (Тринидад и Тобаго), Аркадиуш Радомски (Польша), Мирослав Клозе (Германия), Леонардо Гонсалес (Коста-Рика), Павел Пардо (Мексика), Луис Дельгадо (Ангола) - 8
Предупреждения
1. Андре Маканга (Ангола) - 3
2-20. Ауртис Уитли, Джон Авери (оба - Тринидад и Тобаго), Карлос Паредес (Парагвай), Артур Боруц, Радослав Соболевски (оба - Польша), Луис Марин (Коста-Рика), Алайксис Ромао, Жан-Поль Абало (оба - Того), Зинедин Зидан, Эрик Абидаль (оба - Франция), Роберт Ковач (Хорватия), Цунеясу Миямото (Япония), Эдди Поуп (США), Асамоа Гьян, Суллей Мунтари (оба - Гана), Вратислав Локвенц (Чехия), Джавад Некунам (Иран), Огньен Короман (Сербия и Черногория), Дидье Дрогба (Кот-д'Ивуар), - 2
Удаления
1-10. Эдди Поуп, Пабло Мастроени (оба - США), Даниэле де Росси (Италия), Томас Уйфалуши (Чехия), Андре Маканга (Ангола), Матея Кежман (Сербия и Черногория), Радослав Соболевски (Польша), Владислав Ващук (Украина), Жан-Поль Абало (Того), Джон Авери (Тринидад и Тобаго) - 1
ВРАТАРИ
Пропущенные мячи
1. Хосе Поррас (Коста-Рика) - 9
2. Драгослав Еврич (Сербия и Черногория), - 7
3. Мабрук Заид (Саудовская Аравия) - 6
4-5. Али Бумнижель (Тунис), Эбрахим Мирзапур (Иран) - 5
6-10. Артур Боруц (Польша), Косси Агасса (Того), Кейси Келлер (США), Жан-Жак Тизье (Кот-д'Ивуар), Александр Шовковский (Украина) - 4
11-13. Кристиан Мора (Эквадор), Марк Шварцер (Австралия), Йошикацу Кавагучи (Япония) – 3
Отраженные удары
1-2. Альдо Бобадилья (Парагвай), Хосе Поррас (Коста-Рика) - 15
3. Ричард Кингстон (Гана) - 14
4. Артур Боруц (Польша) - 13
5. Шака Хислоп (Тринидад и Тобаго) - 12
6-8. Косси Агасса (Того), Йошикацу Кавагучи (Япония), Жоао Рикардо (Ангола) - 11
9-12. Кристиан Мора (Эквадор), Паскаль Цубербюлер (Швейцария), Стипе Плетикоша (Хорватия), Эдвин ван дер Сар (Голландия) - 10
Командная статистика
АТАКА
Голы
1-2. Германия, Аргентина - 8
3. Испания - 7
4. Эквадор - 5
5-6. Англия, Украина - 4
7-17. Коста-Рика, Швеция, Тунис, Южная Корея, Бразилия, Италия, Португалия, Голландия, Австралия, Чехия, Мексика - 3
18-22. Польша, Швейцария, Гана, Кот-д'Ивуар, Саудовская Аравия – 2
23-27. Парагвай, Франция, Того, Япония, Иран - 1
28-30. Автоголы: Тринидад и Тобаго, Италия, Парагвай - 1
Удары
1. Германия - 52
2. Англия - 50
3. Швеция - 44
4. Испания - 43
5. Парагвай - 39
6-8. Австралия, Гана, Португалия - 34
9. Эквадор - 31
10-11. Бразилия, Кот-д'Ивуар - 29
12-13. Коста-Рика, Италия - 28
Удары в створ
1. Германия - 27
2. Швеция - 22
3. Англия - 21
4. Испания - 20
5. Португалия - 18
6-7. Австралия, Италия - 16
8. Эквадор - 15
9-10. Парагвай, Голландия – 14
Угловые
1. Швеция - 26
2. Польша - 23
3-6. Англия, Германия, Испания, Италия - 19
7-8. Хорватия, Португалия - 18
9. Кот-д'Ивуар - 14
Офсайды
1. Италия - 14
2-3. Чехия, Гана - 13
4. Германия - 12
5-6. Того, Хорватия - 10
7-11. Коста-Рика, Франция, Ангола, Аргентина, Голландия – 9
Быстрые контратаки
1. Польша - 26
2. Кот-д'Ивуар - 22
3. Германия - 20
4-6. Швеция, Хорватия, Италия - 15
7-9. Коста-Рика, Испания, Гана, - 14
10. Япония - 13
Короткий пас
1. Германия - 1107
2. Эквадор - 1062
3. Англия - 974
4. Испания - 938
5. Коста-Рика - 911
6. Польша - 898
7. Аргентина - 867
8. Швеция - 842
9. Парагвай - 796
10. Португалия – 781
Длинный пас
1. Англия - 322
2. Швеция - 302
3. Германия - 295
4. Польша - 294
5. Коста-Рика - 292
6. Эквадор - 285
7. Парагвай - 279
8. Тринидад и Тобаго - 278
9. Голландия - 232
10. США – 216
ЗАЩИТА
Пропущенные мячи
1. Коста-Рика - 9
2. Сербия и Черногория - 7
3. Саудовская Аравия - 6
4-5. Тунис, Иран - 5
6-11. Польша, Тринидад и Тобаго, Того, США, Украина, Кот-д'Ивуар - 4
12-14. Эквадор, Австралия, Япония - 3
15-21. Швеция, Англия, Южная Корея, Чехия, Гана, Парагвай, Германия - 2
22-29. Испания, Франция, Италия, Аргентина, Мексика, Голландия, Ангола, Хорватия – 1
Отбор мяча
1. Германия - 109
2. Коста-Рика - 87
3. Швеция - 84
4. Тринидад и Тобаго - 83
5. Эквадор - 72
6. Польша - 71
7. Англия - 65
8. Парагвай - 64
9. Мексика - 59
10. Португалия – 58
Потери мяча
1. Парагвай - 95
2. Эквадор - 93
3. Германия - 85
4. Польша - 83
5. Тринидад и Тобаго - 80
6. Коста-Рика - 78
7. Швеция - 73
8. Португалия - 67
9. Ангола - 60
10. Саудовская Аравия - 59
Фолы
1. Эквадор - 55
2. Ангола - 51
3-4. Германия, Тринидад и Тобаго - 50
5. Коста-Рика - 49
6-7. Австралия, Голландия - 47
8-10. Парагвай, Польша, Швеция - 46
Предупреждения
1-3. Польша, Тринидад и Тобаго, Тунис - 10
4-7. Парагвай, Коста-Рика, Гана, Ангола - 8
8-9. Того, Сербия и Черногория – 7
Удаления
1. США - 2
2-9. Италия, Чехия, Ангола, Сербия и Черногория, Польша, Украина, Того, Тринидад и Тобаго - 1
P.S. «Главред» и федерация футбола Украины продолжают совместный футбольный конкурс - подключиться к нему можно на любом этапе. Победителей, которые определятся по завершении чемпионата мира, ждут ценные призы.