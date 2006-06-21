В Киеве пройдет Олимпийский День Бега

25 июня Национальный олимпийский комитет Украины, Главное управление по физкультуре и спорту КГГА при участии Киевского горотдела НОК Украины, а также при содействии компании «МакДональдз Юкрейн» в третий раз проводит совместную акцию – Олимпийский День Бега.



Эта международная акция традиционно проходит во многих странах мира и посвящена «дню рождения» Международного олимпийского комитета (23 июня 1894 года).



В этом году программа проведения Олимпийского дня бега в Киеве предусматривает: забег взрослых на 800 метров (участвуют первые 500 зарегистрированных бегунов), серия забегов для детей на 50 м, показательные выступления спортсменов, церемония награждения победителей. Активные участники получат подарки от компаний «МакДональдз Юкрейн», «Адидас – Украина» та «Кока-Кола Украина». Победители также получат памятные дипломы от руководителей НОК Украины и известных спортсменов.



Олимпийский День Бега в Киеве состоится 25 июня в 10.00 на ул. Крещатик напротив заведения «МакДональдз» (Крещатик 19-а). Об этом «Главреду» сообщили из пресс-службы Национального олимпийского комитета Украины.