Чемпионом НБА стал «Майами»

«Майами» впервые стал чемпионом НБА, обыграв «Даллас» в шестом матче финальной серии с разницей в три очка. Самым результативным игроком встречи стал защитник «Хит» Дуэйн Уэйд, набравший 36 очков, сделавший 10 подборов, 5 результативных передач и 3 блок-шота. Также на счету Уэйда 16 реализованных штрафных из 21.



Победа «Майами» дала их тренеру Пэту Райли давно ожидаемую пятую победу в чемпионате, после того как в 80-х он четыре раза приводил к чемпионству «Лос-Анджелес Лейкерс».



В составе «Майами» лишь один игрок становился ранее чемпионом НБА. Это центровой Шакил О’Нил, у которого есть уже три перстня за победы с «Лос-Анджелес Лейкерс» (2000, 2001, 2002). Причем тогда все три раза он признавался MVP финала. На сей раз самым полезным игроком финала был назван одноклубник Шака защитник Дуэйн Уэйд.



Отметим, что с третьей попытки чемпионский титул завоевал Гэри Пэйтон. До этого он дважды играл в финалах: в сезоне 1995/96 он в составе «Сиэтла» уступил «Чикаго», а в сезоне 2003/04, выступая за «Лейкерс», проиграл «Детройту», передает «Советский Спорт».



НБА. Финал. Шестой матч (серия до четырех побед)



«Даллас» - «МАЙАМИ» - 92:95 (30:23, 18:26, 20:22, 24:24)



Д: Новицки (29)

М: Уэйд (36)



Счет в серии – 2:4