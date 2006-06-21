Автоспорт: Украина отличилась в международной гонке

Украинская национальная команда "Рейсинг Тим Юкрейн" была за шаг от успеха в престижной суточной гонке "Nordschleife Nurburgring".



270 тысяч болельщиков пришли на известный автодром. 34 раза здесь проходили соревнования, которые не уступают известному французскому "Ле Манну". 290 экипажей из 15 стран – рекордное количество для гонки, которая длится 24 часа и почти три тысячи километров.



На старт вышли как обычные серийные машины, так и подготовленные автомобили. В каждой команде по три пилота, которые меняются каждый час. Украинская команда продержалась 10,5 часов. "Хонда Сивик" нашей команды, которая была на тот момент лидером, налетела на бордюр и разбила картер. До пит-стопа ребята дотянули и даже сумели подремонтироваться, но двигатель не выдержал. Сход Кикирешко, Горбуна и Мочанова еще долго обсуждали. А чемпионом стал француз Лукас Лура на серийном "Порше".



На этом "Рейсинг Тим Юкрейн" не остановится. В планах еще 8 этапов кольцевого чемпионата Германии, а в следующем году точно доехать до финиша 24 часов, - передает телеканал телеканал ICTV.