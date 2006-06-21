ЧМ-2006. Шевченко обиделся на СМИ

Форвард сборной Украины Андрей Шевченко, забивший гол в матче с Саудовской Аравией, поделился впечатлениями о проходящем в Германии чемпионате мира, о проигранном матче с Испанией, о восстановлении после травмы в интервью «Новым известиям»…



– Андрей, поделитесь впечатлениями от матча с Саудовской Аравией.



– Мы наконец забили и сделали это в очень важный момент. Матч с Испанией, можно сказать, уже забыт. Сейчас мы чувствуем себя намного лучше. Тем более что и разницу мячей уравняли. Рад за Калиниченко, приятно, что у меня есть такой талантливый партнер. Еще хотел бы отметить атмосферу на стадионе. Она была замечательной. Обещаю, что мы как следует подготовимся к следующему матчу с Тунисом и сделаем все, чтобы выйти в плей-офф.



– А что скажете по поводу собственной игры?



– Я еще не вышел на стопроцентный уровень готовности, но тренируюсь и постоянно прибавляю.



– Последствия травмы не ощущаете? И стоило ли вам выходить на поле в матче с Испанией?



– Боли в колене я не чувствую. Это главное. А с Испанией мне необходимо было сыграть. Только за счет тренировок невозможно набрать форму. Поэтому сейчас каждый матч для меня очень важен. Несмотря на результат первой игры, я доволен тем, что провел на поле все 90 минут. Было тяжело, но я старался.



– Правда, что после матча с Испанией президент Федерации футбола Украины Григорий Суркис сказал игрокам, что те, кто приехал просто поучаствовать в чемпионате мира, могут отправляться домой?



– После той игры вообще говорили и писали много такого, что не соответствует действительности. Столько грязи на нас вылили... Было неприятно. Хотя с другой стороны – мы так сыграли. Теперь все будет иначе, я надеюсь.



– Заметила, что перед матчем с Саудовской Аравией вы сделали новую стрижку. Это что-то из области суеверия?



– Нет, я на всякие приметы не особенно обращаю внимание. Откровенно говоря, было свободное время – пошел и подстригся. Просто от всего старого надо избавляться. Так? Можно сказать, что чемпионат мира для нас только начался. Новая жизнь – вот я и решил поменять что-то.