Забит 2000-й гол ЧМ всех времен

Швед Маркус Олльбак стал автором юбилейного, 2000-го гола на чемпионатах мира по футболу, передает Reuters.



На 51-й минуте матча Англия – Швеция, который проходил в Кельне, шведский форвард головой отправил мяч в сетку ворота Пола Робинсона и сравнял счет – 1:1. матч в итоге завершился вничью – 2:2. Для Олльбака этот гол стал первым на нынешнем первенстве.



Напомним, что первый гол в истории чемпионатов мира в 1930 году забил француз Люсьен Лоран. На 19-й минуте матча Франция – Мексика на чемпионате мира в Уругвае он вывел свою сборную вперед, передает «Лента.ru».



Чемпионат мира в Германии уже восемнадцатый по счету. Пока лучшим бомбардиром немецкого мундиаля является форвард сборной Германии Мирослав Клозе, который четыре раза поразил ворота соперников. На один мяч меньше забил испанец Фернандо Торрес.