Лучшие игроки ЧМ-2006 - люди Абрамовича

В преддверии матчей плей-офф проходящего в Германии чемпионата мира по футболу, самый престижный журнал о жизни звезд Vanity Fair (Ярмарка Тщеславия) опубликовал серию из 15 портретов лучших игроков наиболее сильных (по мнению авторов проекта) национальных сборных.



Пятнадцать черно-белых портретов анфас, как отмечает NEWSru Israel, выглядят несколько неожиданно. Знаменитые футболисты словно окаменели под прицелом камер мастеров гламурной фотографии – Моники Фишер и Матиаса Брашлера. Футбольные болельщики привыкли видеть своих кумиров либо на поле, либо на пресс-конференциях, либо в репортажах спортивных фотографов – теперь им показали их любимцев, замершими в студии, где до них побывали тысячи звезд.



Top-15 по версии Vanity Fair:



1. Рональдо (Бразилия)

2. Михаэль Баллак (Германия)

3. Уэйн Руни (Англия)

4. Альберто Джилардино (Италия)

5. ДаМаркус Бисли (США)

6. Джанлуиджи Буффон (Италия)

7. Дэвид Бекхэм (Англия)

8. Майкл Эссьен (Гана)

9. Луиш Фигу (Португалия)

10. Дидье Дрогба (Кот-д'Ивуар)

11. Сюнзюке Накамура (Япония)

12. Арьен Роббен (Голландия)

13. Павел Недвед (Чехия)

14. Зинедин Зидан (Франция)



Vanity Fair явно считает фаворитами чемпионата Бразилию, Италию и Англию – эти сборные представлены двумя футболистами. Остальные команды, удостоенные чести попасть на "ярмарку тщеславия", представлены одним игроком, передает NEWSru.com.



Можно отметить, что четверо футболистов, попавших в престижную галерею Vanity Fair – Баллак, Эссьен, Дрогба и Роббен – играют за английский клуб "Челси", принадлежащий российскому миллиардеру Роману Абрамовичу.



P.S. «Главред» и федерация футбола Украины продолжают совместный футбольный конкурс - подключиться к нему можно на любом этапе. Победителей, которые определятся по завершении чемпионата мира, ждут ценные призы.