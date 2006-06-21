ЧМ-2006. Абрамович скупил VIP-ложи на стадионах Германии

Владелец «Челси» и губернатор Чукотки Роман Абрамович стал одной из самых заметных фигур проходящего в Германии чемпионата мира. Российский миллиардер выкупил VIP-ложи на десяти стадионах, где проходят матчи мирового форума. Это обошлось ему примерно в 1,5 миллиона евро. Каждая такая ложа рассчитана на десять персон, в стоимость билета включен и роскошный банкет во время матча, сообщает «Комсомольская правда».



В Германию Роман Аркадьевич прибыл на личной яхте «Пелорус», которую пришвартовал у пирса немецкого городка Любек. И если на Евро-2004 в Португалии Абрамович на яхте путешествовал между городами-хозяевами, то в Германии он перемещается на личном вертолете.



Когда Абрамович выбирается в город поужинать, он по традиции заказывает столики сразу в нескольких ресторанах и лишь в последний момент решает, где именно он остановится. Делается это из соображений безопасности. К слову, помимо личной охраны, безопасность семейства Абрамовичей обеспечивают еще и 46 немецких спецназовцев. Ведь, по мнению британских спецслужб, Абрамович и члены его семьи являются самой желанной целью для преступных синдикатов, специализирующихся на похищении людей.