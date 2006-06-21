ЧМ-2006. В Кельне – разгул «футбольных» хулиганов

Немецкая полиция задержала 50 немецких хулиганов в Кельне, где во вторник проходил матч чемпионата мира между сборными Швеции и Англии. Драка вспыхнула среди пьяных болельщиков. Десятки тысяч английских и шведских болельщиков во вторник наводнили Кельн, тогда как немецкие фанаты праздновали победу своей команды над Эквадором.



«Мы задержали приблизительно 50 немецких хулиганов, чтобы избежать насилия и дальнейших провокаций, - заявил представитель кельнской полиции Бернд Калкум. – Они препятствовали задержанию, и нельзя сказать, что все прошло мирно. В одном из инцидентов пьяные люди бросали бутылки. Это была трудная ситуация, но вокруг было много полицейских, и они справились с ситуацией с большим профессионализмом», - сообщает «Рейтер».



Также кельнская полиция сообщила, что на стадионе были задержаны пятеро английских болельщиков, которые, выпив, шумно себя вели и залезали на ограду стадиона. Один человек был арестован около «Рейнэнергиштадион» за попытку продать поддельные билеты: при нем обнаружили 32 билета, передает «Советский Спорт».