М-2006. Данные опроса футбольных болельщиков Украины

Болельщики украинской сборной верят, что их команде удастся выйти в 1/8 финала и дальше на чемпионате мира по футболу. По данным опроса официального сайта ФФУ, 25% любителей футбола из общего числа проголосовавших убеждены, что национальная сборная дойдет до стадии 1/8 финала чемпионата.



Всего на данный момент в голосовании участвовали более 20 тысяч человек. На то, что сборная Украины одержит победу на мировом первенстве, надеются 25% участников опроса, а 26% считают, что команда сыграет в четвертьфинале. Пессимистичному прогнозу о том, что подопечные Олега Блохина займут только третье место в группе, верят 7% проголосовавших. Столько же поклонников команды считает, что футболисты займут третье место, но на пьедестале почета чемпионата мира.



P.S. «Главред» и федерация футбола Украины продолжают совместный футбольный конкурс - подключиться к нему можно на любом этапе. Победителей, которые определятся по завершении чемпионата мира, ждут ценные призы.