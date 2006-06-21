Курникова хочет вернуться в большой теннис

Возвращение швейцарки Мартины Хингис в большой теннис после четырехлетнего отсутствия, связанного с травмой, вызвало повышенный интерес у другой бывшей теннисной примы - россиянки Анны Курниковой.

В 2002 году из-за серьезной травмы колена Хингис вынуждена была оставить теннис. В нынешнем году она вернулась на корт и выступает по полной программе - практически во всех турнирах Женской теннисной ассоциации.



Пример для Курниковой, которая вместе с Хингис в 2002 выиграла в парном разряде открытый чемпионат Австралии, оказался в высшей степени заразительным. И 25-летняя теннисистка на пресс-конференции в Сингапуре призналась: "Это очень серьезно меня заинтриговало. Хотя я смотрю на перспективу своего возвращения сугубо реалистически, так как травма спины у меня действительно серьезная".

Курникова призналась, что как только она начинает тренироваться по шесть часов в день, а именно столько времени нужно для выступлений на профессиональном уровне, боль в спине сразу же дает себя знать. Это обстоятельство и мешает теннисистке с уверенностью сказать, вернется ли она на профессиональный корт, и если все же это произойдет, то - когда.



"Я и сама бы хотела знать, какова вероятность моего возвращения. Однако я не хочу обманывать ничьих ожиданий", - цитирует Курникову ИТАР-ТАСС.