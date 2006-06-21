ЧМ-2006. Кравчук: Ющенко интересуют пчелы, а не футбол

В берлинском отеле «Ritz-Carlton» с первым президентом Украины Леонидом Кравчуком побеседовал корреспондент «Советского Спорта».



На вопрос, приедет ли поболеть нынешний Президент Украины Виктор Ющенко за футбольную сборную, Леонид Коравчук ответил: «Думаю, нет. Он к футболу нейтрален. Президент наш эмоционален, но увлечения у него другие. Культура. Пчелы. Но не спорт. Думаю, что в данном случае он допускает ошибку. Президент обязан проявить уважение. Не к спорту, а к попавшей на чемпионат мира стране.»