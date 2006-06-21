Леонид Кравчук: Болею за российский «Спартак»

В берлинском отеле «Ritz-Carlton» с первым президентом Украины Леонидом Кравчуком побеседовал корреспондент «Советского Спорта»…



На вопрос, следит ли он за футболом России, Леонид Кравчук ответил так: «Не очень, если честно. Футбол ведь ценен людьми, которые работают в нем. Я с Колосковым давно знаком, а новых людей, которые теперь у вас руководят, не знаю. В России вообще всегда болею за «Спартак» – естественно, не в матчах с киевским «Динамо». Когда учился в Москве, не пропускал ни одной игры. А сейчас иногда смотрю по спутниковым каналам ваши матчи…»