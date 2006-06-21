Французы готовятся покорить Кубок Европы по л/а

На соревнованиях в Страсбурге французы, готовящиеся к Кубку Европы, показали ряд высоких результатов, сообщает TrackAndField. И, прежде всего это чемпион Европы в беге на 1500 м Меди Баала, в одиночку зафиксировавший лучший результат в Европе – 3мин.32сек.93.

Малоизвестный Нордин Геззар (3000 м с препятствиями) также стал лучшим в Европе, установив личный рекорд 8мин.15сек.04.

Трехкратный победитель Кубков Европы в беге на 400 м Марк Ракиль заметно прибавил по сравнению с первыми стартами – 45,66сек.