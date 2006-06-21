Мейвезер отказался от титула IBF

Как и ожидалось, один из лучших боксеров мира независимо от весовой категории Флойд Мейвезер-младший принял решение освободить принадлежащий ему титул IBF в полусреднем весе. Дело в том, что IBF потребовала от него провести защиту титула против обязательного претендента Марка Суареса, и конкурс среди промоутеров на право организации этого боя должен был состояться на следующей неделе, сообщает AllBoxing.Ru

Несмотря на то, что скорее всего Мейвезеру не удастся этой осенью встретиться с чемпионом WBC в первом среднем весе Оскаром Де Ла Хойей у него есть намного более интересные предложения чем поединок с Суаресом. Бывший промоутер Мейвезера Боб Арум предложил ему 8 миллионов долларов за бой с чемпионом WBO в полусреднем весе Антонио Маргарито, который он хочет организовать 7 октября. Ранее Арум уже предлагал Мейвезеру такой же гонорар за бой с Маргарито, однако тогда Мейвезер предпочел дождаться исхода поединка Оскара Де Ла Хойи с Рикардо Майоргой и отказался от боя и услуг Арума в качестве промоутера.