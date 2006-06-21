Кинг больше не хочет Джуду?

Промоутерская компания Дона Кинга, судя по всему, решила расторгнуть контракт с бывшим чемпионом мира в полусреднем весе и бывшим абсолютным чемпионом мира в полусреднем весе Забом Джудой, передает AllBoxing.Ru. Разногласия между сторонами возникли в конце прошлой недели. Возможно, конфликт может быть связан с предполагаемым возвращением Джуды на ринг 8 июля. Заб Джуда должен был участвовать в одном из предварительных боев вечера, где будет защищать свои титул IBF в первом среднем весе россиянин Роман Кармазин. Кинг и Джуда пока никак не комментируют ситуацию.