Ковальчук стала серебряным призером абсолютного первенства в Италии

Удачно выступила украинская гимнастка Ирина Ковальчук на соревнованиях по художественной гимнастике в Прато (Италия), где разыгрывалось только абсолютное первенство. Она заняла 2 место, пропустив вперед лишь 3-кратную чемпионку мира среди юниоров Евгению Канаеву. На 3 месте обосновалась гимнастка из Азербайджана, которая ранее представляла Россию даже на турнирах Гран-при, Алия Гараева, передает «СпортОнлайн»

Ирина Ковальчук : "Я довольна своими выступлениями. Было немного тяжело, потому что мой тренер тут судила соревнования, и было тяжело готовиться к выступлениям самой. То есть никто не подстегнет, не настроит. Обидно, что допустила очень глупую потерю в упражнении со скакалкой, на последнем броске я завязывала узел, и скакалка просто вылетела из рук. Но зато потом собралась на последний вид - мяч - и сделала его очень чисто".

Следующими соревнованиями для украинских "художниц" станет Всемирная гимназиада в Афинах, где Украину будут представлять Ирина Ковальчук, Надежда Васина, Марина Бойко и команда в групповом упражнении.